Rugby, Sei Nazioni: capolavoro Italia! Scozia ko 31-29 all’Olimpico

RUGBY

Primo successo per gli azzurri di Quesada contro la seconda in classifica, Garbisi e Vintcent magistrali

Italia, primo successo al Sei Nazioni 2024



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Prima vittoria per l’Italrugby nel Sei Nazioni 2024: gli azzurri superano la Scozia 31-29 all’Olimpico di Roma. Primo tempo difficile per gli uomini di Quesada, che rimangono aggrappati agli avversari con le punizioni di Paolo Garbisi. Nella ripresa una grande difesa e una grande giocata di Vintcent fanno la differenza. Primo successo in nove anni contro gli scozzesi, che registrano la seconda sconfitta nella competizione.

Gioia incredibile per l’Italrugby, che all’Olimpico di Roma si impone per 31-29 contro la Scozia nel quarto turno del Sei Nazioni 2024. Gli azzurri partono subito bene con i tre punti di Garbisi, ma al 7’ arriva subito la prima meta ospite di Fagerson, trasformata da Russell. Gli scozzesi giocano a un ritmo altissimo e con grande potenza, e al 12’ Steyn firma la seconda meta di giornata, con Russell che trasforma per il 14-3. I ragazzi di Quesada reagiscono al quarto d’ora, con Nacho Brex che riesce a sfruttare un errore avversario e fa registrare la prima meta azzurra del match, con Garbisi che ci aggiunge i due punti con il calcio. Il numero 10 scozzese infila altri tre punti con la punizione al 24’, con l’Italia che fatica tremendamente a contenere le azioni avversarie. Poco prima della mezzora Schoeman segna la terza meta per la Scozia, che nonostante la trasformazione fallita vale comunque il 22-10. Garbisi e Relo provano a tenere a galla i padroni di casa con le due punizioni del 22-16, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

L’inizio del secondo tempo è ancora favorevole alla Scozia. Horne buca la difesa azzurra e appoggia il pallone sotto i pali, ma la meta viene annullata per un fallo di Schoeman. L’inerzia cambia improvvisamente, con Lynagh che si inventa la seconda meta azzurra: Garbisi colpisce il palo, non riuscendo a trasformare per il sorpasso. Al 57’, dopo una prolungata azione scozzese, l’Italrugby riesce incredibilmente a passare in vantaggio: giocata geniale di Vintcent, che porta alla meta di Varney, che grazie ai due punti aggiuntivi di Garbisi vale il 28-22 a venti minuti dalla fine. Gli uomini di Quesada sono estremamente più lucidi in difesa, e al 73’ riescono anche a infilare altri tre punti con un’altra punizione di Garbisi. Skinner a due minuti dal termine firma la meta del 31-29 (compresa la rapida trasformazione), ma non c’è tempo per gli ospiti per il controsorpasso definitivo: vince l’Italia 31-29, primo successo in questo Sei Nazioni per gli azzurri. Seconda sconfitta per la Scozia, al netto di due vittorie.

