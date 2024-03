Lutto nel mondo del rugby: il Villorba piange la scomparsa di Leonardo Florian

RUGBY

Il giocatore veneto è stato colpito da un improvviso malore nella propria casa di Spresiano dopo aver accusato sintomi febbrili nelle scorse settimane

© web Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo del rugby. Nella mattinata di giovedì 7 marzo Leonardo Florian è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Spresiano. Il giocatore del Villorba Rugby si è spento all'età di 24 anni a causa di un malore lasciando così un vuoto sia nella formazione gialloblù, impegnata nel campionato di Serie A nella quale "Flo" (come lo chiamavano i compagni di squadra) svolgeva il ruolo di pilone.

Dipendente di un’agenzia di sicurezza e impegnato come buttafuori in un locale della zona, Florian aveva già accusato dei segnali febbrili nel corso delle ultime settimane tanto da spingere il proprio medico a consigliargli la sospensione degli allenamenti e favorendo così il riposo oltre a svolgere gli eventuali esami del caso.

Nonostante sembrassero semplicemente i sintomi di un male di stagione, la situazione è peggiorata negli ultimi giorni costringendo il giocatore veneto a interrompere l'attività agonistica all'inizio della settimana prima del fatale malore avvenuto nella propria abitazione. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei genitori e del personale sanitario che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

"Il Villorba Rugby attonito: è mancato Leonardo Florian. Un lutto sconvolgente ha scosso nelle ultime ore tutto il Villorba Rugby. E' mancato improvvisamente Leonardo Florian, 24 anni, pilone della formazione gialloblu - ha commentato il club con una nota sui social -. "Flo" (era questo il soprannome dei compagni di squadra) aveva 24 anni ed era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia".

In attesa di conoscere la causa della morte attraverso un esame autoptico, la Federazione ha disposto un minuto di silenzio in vista del match di Sei Nazioni Under 20 fra Italia e Scozia oltre a far sentire la propria vicinanza attraverso il presidente federale Mario Innocenti che lo ha ricordato con un post su X: "Una tragica, prematura scomparsa ha colpito la famiglia del Villorba Rugby: venerdì e sabato ricorderemo Leonardo Florian, giovane pilone gialloblù, con un minuto di silenzio in #ITAvSCO Under 20 e Seniores. Un abbraccio ai suoi cari e a tutto il suo Club".