Rugby, Sei Nazioni: impresa Italia, Inghilterra battuta 23-18. È la prima volta nella storia

C'è sempre una prima volta e per l'Italia arriva al trentatreesimo tentativo: l'Inghilterra ci aveva sempre battuto, in gare ufficiali e test match. Il primo successo arriva nella competizione più importante: il Sei Nazioni, di fronte a un Olimpico in festa. E le premesse sembravano già buone, perché sono gli Azzurri a passare per primi in vantaggio grazie alla meta di Menoncello che, accompagnata dalle trasformazioni di Garbisi, regala all'Italia 10 punti nel primo tempo. A un passo dall'intervallo, però, gli inglesi rimontano, tanto che con Roebuck trovano la meta del 12-10, impreziosita da Smith che nella ripresa regala l'allungo: due punizioni che valgono il 18-10. L'Italia, però, ha una grande reazione: sempre da fermo, Garbisi accorcia due volte (16-18). Ed è al 72' che l'Italia scrive la storia: è il minuto in cui Marin trova la meta decisiva, quella del 21-18 che diventa il definitivo 23-18 grazie a un infallibile Garbisi. Inutile l'assalto finale dell'Inghilterra, che dopo 32 successi di fila perde la prima volta contro l'Italia, che si gode la seconda gioia in questo Sei Nazioni 2026: 2 vittorie e 2 ko in 4 partite. E alla prossima c'è il Galles: si può sognare ancora.