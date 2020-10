Rugby, 6 Nazioni: Italia sconfitta 34-5 nell'ultima gara per il 27° ko consecutivo

RUGBY

L'Italrugby chiude con una sconfitta il Sei Nazioni, incassando il 27° ko consecutivo nel torneo. Nell'ultima gara gli azzurri hanno ceduto 34-5 all'Inghilterra in uno Stadio Olimpico a porte chiuse. Questi i marcatori: nel pt 5' Youngs meta . tr. Farrell, 13' Farrell cp, 18' Polledri meta; nel st 3' Youngs meta, tr. Farrell, 12' George meta, tr. Farrell, 27' Curry meta, 31' Slade meta. L'ultima vittoria dell'Italia nel Sei Nazioni risale al 2015, in Scozia.

Bigi e compagni chiudono al sesto posto in classifica, quinto whitewash in serie mentre i vice-campioni del mondo, forti del punto bonus, aspettano ora il risultato di Francia v Irlanda di questa sera a Parigi per conoscere il proprio piazzamento finale e celebrare un eventuale primo posto che porrebbe fine ad un digiuno che dura dal 2017.