Red Bull Padel Maniacs, che novità: aperte le iscrizioni

La prima competizione italiana dedicata agli appassionati di padel

© Ufficio Stampa Quante volte ci siamo chiesti chi è il più audace tra gli organizzatori di partite o il più appassionato e competitivo giocatore di padel nel proprio gruppo di amici e/o colleghi? Red Bull, in collaborazione con Playtomic e Babolat, è entusiasta di annunciare l'apertura delle iscrizioni per la "Red Bull Padel Maniacs", la prima competizione italiana rivolta a tutti i giocatori di padel, amatoriali e non. Questa iniziativa unica nel suo genere non solo celebra la passione per il padel ma cerca anche di premiare i veri "maniaci" del gioco. A partire dal 1 aprile fino al 30 novembre, i giocatori possono iscriversi gratuitamente attraverso l'app Playtomic, utilizzando il link diretto www.redbull.com/padelmaniacs. Questa competizione permette ai partecipanti di guadagnare punti semplicemente giocando partite di padel, sfruttando le funzionalità dell'app Playtomic come "Prenotazione" e "Partite Aperte".

Inoltre, punti bonus aggiuntivi saranno assegnati per partite giocate con nuovi compagni e in diversi circoli. Red Bull Padel Maniacs offre l'opportunità unica di vincere premi mensili forniti da Babolat, incentivi progettati per stimolare la competizione e il divertimento. Inoltre, al termine del periodo promozionale, i primi classificati nelle graduatorie maschile e femminile saranno premiati con una "fantastica experience Red Bull", che include:

● 2 Biglietti per la finale del Premier Padel a Barcellona (21/22 Dicembre 2024).

● 1 Kit Babolat – Juan Lebron Pack. Tutti gli appassionati di padel a unirsi a questa entusiasmante avventura, dimostrando la loro passione e competendo per premi incredibili. Le iscrizioni sono aperte: è tempo di dimostrare di essere un vero maniaco del padel! Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, visitate il sito ufficiale: www.redbull.com/padelmaniacs