Red Bull Padel Dash 2025, che spettacolo per la grande finale a Milano

Un format unico: adrenalina, competizione e tanto divertimento

15 Ott 2025 - 10:38
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Padel Zenter di Milano è stato il palcoscenico della finale nazionale del Red Bull Padel Dash 2025, l’evento che ha portato in campo i migliori team amatoriali da tutta Italia per una giornata di sfide ad alta intensità. Il centro ha ospitato un susseguirsi di partite spettacolari, culminate nella sfida decisiva che ha incoronato i vincitori dell’edizione 2025.

Il Red Bull Padel Dash è un format unico nel panorama del padel: 8 coppie si sfidano simultaneamente in partite veloci e dinamiche su 4 campi adiacenti, con un tempo massimo di 7 minuti o finchè una squadra non arriva a 10 punti. La vera innovazione è il buzzer rosso: la prima squadra a raggiungere 10 punti deve correre fuori dal campo e premere il pulsante rosso al centro per ottenere una Special Win, mettendo fine alla partita su tutti i campi contemporaneamente.
Le squadre guadagneranno punti in base alle loro prestazioni:

Special Win: +2 punti
Vittoria (con un punto di vantaggio): +1 punto
Pareggio: 0 punti
Sconfitta: -1 punto

La squadra con il punteggio più alto passa al turno successivo, finché non resta una sola coppia vincente.

Ad avere la meglio nelle finali sono state Vittoria Merci e Valeria Monti nella finale per il titolo nazionale nella categoria femminile, mentre per quella maschile ha avuto la meglio la coppia composta da Giorgio Saputo e Iñacio Corbo, al termine di match combattuti e spettacolari.

L’edizione 2025 ha registrato un importante numero di iscrizioni totali, confermando la crescita esponenziale del movimento padel e la capacità del format Red Bull di attrarre giocatori con un linguaggio nuovo e coinvolgente.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Red Bull Padel Dash non è solo una gara, ma un’occasione per celebrare la community del padel e il suo spirito inclusivo e adrenalinico. In un ambiente dove contano velocità, complicità e gioco di squadra, i partecipanti hanno vissuto una giornata da veri protagonisti, indipendentemente dal livello tecnico.

