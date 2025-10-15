Red Bull Padel Dash 2025, che spettacolo per la grande finale a Milano

Ad avere la meglio nelle finali sono state Vittoria Merci e Valeria Monti nella finale per il titolo nazionale nella categoria femminile, mentre per quella maschile ha avuto la meglio la coppia composta da Giorgio Saputo e Iñacio Corbo, al termine di match combattuti e spettacolari.



L’edizione 2025 ha registrato un importante numero di iscrizioni totali, confermando la crescita esponenziale del movimento padel e la capacità del format Red Bull di attrarre giocatori con un linguaggio nuovo e coinvolgente.