Nel Barese il campione Stano guida la marcia per la ricerca

15 Ott 2025 - 13:04
© Getty Images

Una marcia per sentirsi campioni nella ricerca. Un passo veloce per marciare verso obiettivi di terapia e cura per la fibrosi cistica. Sono gli obiettivi dell'edizione 2025 di The Walking Stano, l'appuntamento sportivo guidato dal campione olimpico e mondiale di marcia Massimo Stano che i prossimi 25 e 26 ottobre a Palo del Colle (Bari) unirà musica, spettacolo e approfondimenti scientifici. La manifestazione è sostenuta dalla delegazione cittadina della fondazione ricerca fibrosi cistica ed è realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale. Saranno coinvolte famiglie, scuole, cittadini, atleti e volontari in un percorso di solidarietà, scoperta e divertimento per contribuire alla ricerca e donare speranza. In Italia sono quasi 6.000 le persone affette dalla patologia respiratoria. Nella prima giornata sono previsti tavole rotonde e appuntamenti musicali. Il 26 invece, ci sarà la marcia: la cinque chilometri sarà guidata da Massimo Stano. "La marcia è il mio sport e richiede fiato, mentre la fibrosi cistica lo toglie a chi ne soffre. Ho voluto mettere il mio fiato al servizio della ricerca: ogni passo può dare respiro a chi lotta ogni giorno", sostiene Stano in una nota. "Questo progetto nasce per sensibilizzare quante più persone possibile e sostenere i progressi concreti della ricerca, perché ogni gesto conta", conclude il campione. Per partecipare basta versare una quota simbolica di 10 euro e si riceve anche il kit di partecipazione oltre che donare per la ricerca. 

