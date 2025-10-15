Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf: Dp World Tour in India, al via Migliozzi, Pavan e De Leo

15 Ott 2025 - 12:02
© Getty Images

© Getty Images

Field delle grandi occasioni a New Delhi per il DP World India Championship. Penultimo evento della stagione regolare del massimo circuito europeo maschile, in programma dal 16 al 19 ottobre al Delhi Golf Club, vedrà in gara tre azzurri: Guido Migliozzi, Andrea Pavan e Gregorio De Leo. Con loro anche cinque stelle del Team Europe alla Ryder Cup 2025 vinta a Bethpage (New York) contro gli americani. A guidarli ci sarà proprio il capitano, l'inglese Luke Donald. E ancora: il suo connazionale Tommy Fleetwood, il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 mondiale e leader della 'Race to Dubai', l'irlandese Shane Lowry e il norvegese Viktor Hovland. Tra i big della competizione anche gli statunitensi Brian Harman, vincitore del The Open nel 2023, e Ben Griffin (due successi sul PGA Tour 2025). Migliozzi, 28enne di Vicenza, è attualmente al 76° posto nell'ordine di merito davanti a Pavan, 36enne di Roma, 92°. Per sperare di trovare un posto tra i top 70 del DP World Tour che dal 6 al 9 novembre parteciperanno, negli Emirati Arabi Uniti, all'Abu Dhabi HSBC Championship, dovranno recuperare punti e terreno. Dopo New Delhi, avranno la possibilità di farlo anche in Corea del Sud in occasione del Genesis Championship (23-26 ottobre). Discorso diverso per De Leo, 25enne di Biella che, alla 17esima gara stagionale sul DP World Tour, deve puntare a entrare tra i migliori 110 della Race to Dubai (ora è 124°) per conservare la 'carta' anche per il 2026 senza passare dalle Qualifying School. Il torneo si disputerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), con taglio dopo 36. In palio 4.000.000 di dollari, di cui 680.000 andranno al vincitore. Si tratta del montepremi più alto nella storia di un torneo di golf in India. Ventisei i beniamini del pubblico di casa: i più attesi sono Shubhankar Sharma e Anirban Lahiri (suo l'Indian Open nel 2015). Questo, nel paese più popoloso al mondo, è il secondo evento stagionale del DP World Tour dopo l'Hero Indian Open vinto, lo scorso marzo, dallo spagnolo Eugenio Chacarra, ora alla ricerca del bis a New Delhi.

Ultimi video

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:05
Basket: prima Italia di Banchi, mini raduno il 20 ottobre
13:04
Nel Barese il campione Stano guida la marcia per la ricerca
12:02
Golf: Dp World Tour in India, al via Migliozzi, Pavan e De Leo
11:59
Auto: il Rally Tirreno Messina apre le iscrizioni
22:19
Tiro a volo, Mondiali: azzurri a caccia di titoli nelle gare di Trap