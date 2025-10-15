Golf: Dp World Tour in India, al via Migliozzi, Pavan e De Leo

Field delle grandi occasioni a New Delhi per il DP World India Championship. Penultimo evento della stagione regolare del massimo circuito europeo maschile, in programma dal 16 al 19 ottobre al Delhi Golf Club, vedrà in gara tre azzurri: Guido Migliozzi, Andrea Pavan e Gregorio De Leo. Con loro anche cinque stelle del Team Europe alla Ryder Cup 2025 vinta a Bethpage (New York) contro gli americani. A guidarli ci sarà proprio il capitano, l'inglese Luke Donald. E ancora: il suo connazionale Tommy Fleetwood, il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 mondiale e leader della 'Race to Dubai', l'irlandese Shane Lowry e il norvegese Viktor Hovland. Tra i big della competizione anche gli statunitensi Brian Harman, vincitore del The Open nel 2023, e Ben Griffin (due successi sul PGA Tour 2025). Migliozzi, 28enne di Vicenza, è attualmente al 76° posto nell'ordine di merito davanti a Pavan, 36enne di Roma, 92°. Per sperare di trovare un posto tra i top 70 del DP World Tour che dal 6 al 9 novembre parteciperanno, negli Emirati Arabi Uniti, all'Abu Dhabi HSBC Championship, dovranno recuperare punti e terreno. Dopo New Delhi, avranno la possibilità di farlo anche in Corea del Sud in occasione del Genesis Championship (23-26 ottobre). Discorso diverso per De Leo, 25enne di Biella che, alla 17esima gara stagionale sul DP World Tour, deve puntare a entrare tra i migliori 110 della Race to Dubai (ora è 124°) per conservare la 'carta' anche per il 2026 senza passare dalle Qualifying School. Il torneo si disputerà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno), con taglio dopo 36. In palio 4.000.000 di dollari, di cui 680.000 andranno al vincitore. Si tratta del montepremi più alto nella storia di un torneo di golf in India. Ventisei i beniamini del pubblico di casa: i più attesi sono Shubhankar Sharma e Anirban Lahiri (suo l'Indian Open nel 2015). Questo, nel paese più popoloso al mondo, è il secondo evento stagionale del DP World Tour dopo l'Hero Indian Open vinto, lo scorso marzo, dallo spagnolo Eugenio Chacarra, ora alla ricerca del bis a New Delhi.