Rapporto Wikiloc Italia: dove corrono, pedalano, camminano e... scattano gli sportivi

Sportivi italiani e di tutto il mondo, a rapporto! Nel corso dell’anno solare 2024 i membri della community di Wikiloc hanno condiviso in Italia oltre un milione di percorsi all’aria aperta, circa un quinto di quelli totali condivisi in Italia nell’intera storia della piattaforma. Tra le 80 diverse attività disponibili su Wikiloc, quelle più rilevanti in termini di percorsi registrati in Italia sono state nell’ordine: escursionismo, mountain bike, corsa, ciclismo su strada e trailrunning. Sempre nel 2024, in Italia sono stati registrati su Wikiloc percorsi per oltre 26 milioni di chilometri, pari a più di 68 volte la distanza media tra la Terra e la Luna! In totale, nella sua storia ormai quasi ventennale, la community di Wikiloc - che conta oltre sedici milioni di membri nel mondo - ha condiviso più di 60 milioni di percorsi all’aria aperta e oltre 110 milioni di foto, più di otto milioni delle quali solo in Italia. I cinque luoghi più fotografati nell’ultimo anno da chi ha praticato attività all’aperto in Italia (o meglio i luoghi scelti per scattare sullo scenario circostante) sono cinque rifugi alpini delle Dolomiti, in Trentino-Alto Adige e Veneto. In ordine di classifica: Rifugio Auronzo, Rifugio Lavaredo, Rifugio Locatelli, Rifugio Vajolet e Rifugio Scoiattoli.