Mondiali in vasca corta: Quadarella chiude al 5° posto negli 800 metri stile libero, record italiano per Busa nei 50 metri delfino

Obiettivo finale centrato per Alessandro Miressi nei 100 metri stile libero maschili con il piemontese che ha dovuto rimontare dopo una brutta partenza. Il 26enne torinese ha migliorato rispetto a una batteria mattutina sottotono fermando il cronometro in 45"69 in una gara che ha visto il miglior tempo del rappresentante delle Isole Cayman Jordan Crooks (45"22). Niente sfida per le medaglie invece per Leonardo Deplano che, dopo esser stato ripescato in semifinale, ha chiuso in undicesima posizione con il tempo di 46"29. Fuori invece in campo femminile Sofia Morini, quattordicesima in 52"79, e Sara Curtis, quindicesima in 52"80, in una semifinale che ha visto il dominio dell'americana Gretchen Walsh, autrice del record dei campionati in 50"49 e vicina al primato mondiale della specialità.