Chiara Pellacani: "5 ori? Me l’ero immaginata proprio così… E adesso le Olimpiadi"

"Sono molto felice, soprattutto per come abbiamo condotto la gara. Al di là dell'oro al di là della medaglia tanto attesa. Però la condotta di gara dei nostri tuffi nel punteggio e anche come ci siamo sentiti insieme come abbiamo tuffato". Così Elisa Pizzini, oro in coppia con Chiara Pellacani, nella gara sincro da 3m agli Europei di tuffi. "Il segreto di questo risultato? Sicuramente tanto lavoro in maniera anche individuale. Siccome la distanza tra noi è tanta e il lavoro insieme alla fine è poco, però c'è tanta lavoro e tanta sintonia tra di noi. Ci stiamo iniziando a capire anche un po' di più come persone e come atlete. La sintonia ci aiuta molto", ha aggiunto. "Questa medaglia rappresenta tutto. Quest'anno in generale non è partito nel migliore dei modi. A novembre non pensavo neanche di essere qui, a giocarmi delle medaglie e vincere un oro insieme a Chiara. La dedico alle persone che mi sono state affianco questo anno e che mi hanno aiutato a crederci e anche a curarmi", ha concluso.