Chiara Pellacani: "5 ori? Me l’ero immaginata proprio così… E adesso le Olimpiadi"

"Sono davvero contentissima, non ho parole, devo ancora realizzare." Chiara Pellacani è il ritratto della felicità dopo la medaglia d'oro conquistata con Elisa Pizzini nel sincro trampolino da 3m e ai microfoni di Sky non si nasconde: "All'inizio degli Europei me l’ero immaginata all’inizio una foto con 5 medaglie d’oro... sono contentissima di essere rimasta concentrata e che ora le gare siano finite. Punteggio da medaglia olimpica? Ci gasa tanto, questa è una gara importantissima e adesso anche Elisa si è resa conto delle sue potenzialità e ora lavorerà più convinta con la spinta del risultato. Quante medaglie olimpiche vuoi? Non ve lo dico, lo tengo per me…".
"Cinque ori e ognuna ha un significato diverso. Sono tutte molto importanti - ha aggiunto l'azzurra - Sono super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro. Sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo. La cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta poi gli errori se capitano non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito. E infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche per le sue future gare individuali".
"Con gli anni ero già consapevole del mio valore però penso a questi Europei. Mi sono resa conto proprio del salto di qualità che c'è stato e questo era l'obiettivo. Ho fatto dei tuffi a un livello altissimo in tutte le gare. Piano piani cerchiamo di avvicinarci alle cinesi e quindi sono molto molto soddisfatta e questo mi spinge ancora di più a lavorare bene in questa maniera. Volevamo ringraziare le Fiamme Gialle perché ci sostengono tantissimo nei nostri percorsi lei da Roma, io da Miami, sono la nostra forza", ha aggiunto.
Pizzini: "Medaglia che rappresenta tutto"
"Sono molto felice, soprattutto per come abbiamo condotto la gara. Al di là dell'oro al di là della medaglia tanto attesa. Però la condotta di gara dei nostri tuffi nel punteggio e anche come ci siamo sentiti insieme come abbiamo tuffato". Così Elisa Pizzini, oro in coppia con Chiara Pellacani, nella gara sincro da 3m agli Europei di tuffi. "Il segreto di questo risultato? Sicuramente tanto lavoro in maniera anche individuale. Siccome la distanza tra noi è tanta e il lavoro insieme alla fine è poco, però c'è tanta lavoro e tanta sintonia tra di noi. Ci stiamo iniziando a capire anche un po' di più come persone e come atlete. La sintonia ci aiuta molto", ha aggiunto. "Questa medaglia rappresenta tutto. Quest'anno in generale non è partito nel migliore dei modi. A novembre non pensavo neanche di essere qui, a giocarmi delle medaglie e vincere un oro insieme a Chiara. La dedico alle persone che mi sono state affianco questo anno e che mi hanno aiutato a crederci e anche a curarmi", ha concluso.
© X