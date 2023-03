Pugilato, Mondiali donne: Irma Testa d'oro nella categoria 57 Kg

Sono d'oro i pugni di Irma Testa. L'azzurra ha battuto la kazaka Karina Ibragimova nella finale della categoria dei 57 kg dei Mondiali donne di pugilato in corso a New Delhi, in India. Il verdetto a favore di Testa è stato unanime: 5-0 (quattro 30-27, un 29-28). Nello scorso dicembre Testa aveva battuto la stessa Ibragimova nel match del suo esordio al professionismo per il quale aveva ricevuto una borsa di 30mila dollari. Ora invece ne guadagnerà centomila come premio per questa medaglia d'oro. "Sono felicissima di questa medaglia d'oro, che è il premio per tutti i sacrifici che ho fatto fin dalla mia adolescenza", ha commentato la Testa.