Pugilato: il 15 marzo The Art of Fighting mette tre titoli italiani in palio

Per il pubblico milanese appassionato di boxe, quello con The Art of Fighting (TAF) è diventato un appuntamento fisso. TAF continua a fare le cose in grande e propone un nuovo evento all'Allianz Cloud di Milano per sabato 15 marzo. Per l'occasione andranno in scena otto incontri professionistici, la metà dei quali con un titolo in palio, in uno show in pieno stile americano, tra la scenografia suggestiva, partner istituzionali, intermezzi di intrattenimento e ospiti speciali (clicca per tutti i dettagli dell'evento).