Lega Ciclismo, il presidente Pella: "Benvenuta Vuelta in Italia"

Il Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico Roberto Pella, presente alla cerimonia inaugurale e alla presentazione delle squadre a Piazza Castello a Torino, ha rivolto un caloroso benvenuto ai corridori e all’intera carovana che in questi giorni colora di rosso e di festa le strade del capoluogo e del Piemonte: “Dopo il Giro d’Italia e il Tour de France, siamo entusiasti di accogliere La Vuelta del direttore Javier Guillén e del suo vice Charles Ojalvo, il terzo grande giro a livello mondiale. Come Sindaco di Valdengo è motivo di orgoglio doppio: insieme agli oltre 200 colleghi dei Comuni attraversati, desidero ringraziare anche nella mia veste di vicepresidente nazionale Anci con delega allo sport la Regione Piemonte, il suo Presidente Alberto Cirio e l’Assessore Paolo Bongioanni per questo traguardo – e questa tripletta – che resterà nella storia, un grazie anche alla Città di Torino guidata dal sindaco Stefano Lo Russo e a tutti i colleghi sindaci per il grande supporto dato alla manifestazione. I nostri corridori italiani potranno contare sul calore unico e inconfondibile del pubblico sabaudo”.