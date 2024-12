Pugilato, Carini vince titolo 63 kg donne ai Tricolori Elite: "La mia rivincita"

Un ritorno vittorioso. Dopo le tribolate vicende dei Giochi di Parigi, con l'abbandono contro Imane Khelif e le polemiche che sono seguite, Angela Carini ha conquistato il titolo dei 63 kg donne dei campionati italiani Elite di Seregno, battendo in finale, con verdetto non unanime (30-27 per quattro giudici, 28-29 per il quinto) un'avversaria ostica come l'altra pugile campana Daniela Golino, a sua volta campionessa italiana in passato (nei 60 kg). Per Angela Carini è l'ottavo titolo nazionale conquistato.