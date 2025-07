Scherma: Nazionali spada azzurre in ritiro pre-Mondiale a Tirrenia

Il Centro di Preparazione Olimpica Coni di Tirrenia sta ospitando, da ieri, il primo allenamento collegiale pre-Mondiale della Nazionale azzurra di spada maschile e femminile che si concluderà domenica 6 luglio. Sotto la guida del Commissario tecnico Dario Chiadò e dello staff stanno lavorando 26 atleti - di cui 12 uomini e 14 donne - in vista dell'appuntamento iridato previsto a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio. Tra i prescelti ci sono anche i partecipanti alla prossima Universiade di Rhine-Ruhr (che vedrà la scherma protagonista a Essen tra il 17 e il 23 luglio). Il gruppo degli spadisti è composto da Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Valerio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Enrico Piatti e Andrea Santarelli. Le spadiste convocate per il ritiro in Toscana sono, invece, Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Elena Ferracuti, Nicol Foietta, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Eleonora Orso, Lucrezia Paulis, Vera Perini, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Vittoria Siletti.