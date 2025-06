Coni, Abodi: "Congratulazioni e buon lavoro a neopresidente Buonfiglio"

"Congratulazioni a Luciano Buonfiglio, da oggi presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Raccoglie il testimone dal presidente uscente Giovanni Malagò che ringrazio per i suoi intensi e proficui dodici anni alla guida di un Coni vincente. Al neopresidente auguro buon lavoro e assicuro immediata e piena collaborazione con l'obiettivo di migliorare efficienza e utilità, non solo dell'ente, ma dell'intero sistema sportivo italiano a beneficio della competitività e dell'utilità sociale dello sport in tutte le sue forme". Così in una nota il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.