Mountain Bike: al giro di boa della 2025 UCI Marathon World Cup la parola a chi ambisce a vincere il trofeo finale

«Sapevo che Andorra e HERO Dolomites sarebbero state gare difficili per me, ma credo di essermela cavata abbastanza bene e ho fatto un buon lavoro per la classifica generale - dichiara Wout Alleman – ora, dopo le gare nazionali di questa settimana mi prenderò una breve pausa e poi mi preparerò per le ultime due gare di Coppa del Mondo UCI che dovrebbero essere molto più adatte a me. La classifica generale è ancora aperta e potrebbe essere una battaglia serrata che non vedo l'ora di affrontare».