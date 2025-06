"Complimenti al nuovo Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Siamo pronti a lavorare insieme per mettere sempre di più lo sport al centro delle nostre azioni e per rafforzare la collaborazione, con l'obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e pari opportunità per tutti". Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessadra Locatelli su Facebook.