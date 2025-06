Coni: dopo Macchiarola anche Bartalucci ritira candidatura

Dopo Giuseppe Macchiarola si ritira dalla corsa alla presidenza del Coni anche un altro degli otto candidati, Duccio Bartalucci. Prima dell'annuncio, però, nel suo intervento ha ribadito come tra "le priorità assolute del Coni c'è l'abolizione delle deleghe federali". Un processo che deve essere "accompagnato dalla votazione elettronica a distanza". "Poi due temi importanti vanno affrontati - ha aggiunto - come la tutela dei minori e lotta agli abusi, costituendo un organismo terzo, abilitato a operare con organi istituzionali e civili. Infine è necessario anche rivedere il rapporto tra sport e scuola. Un Coni forte deve saper includere e non escludere".