Powerchair hockey: Macron Warriors Sabbioneta campioni d'Italia

Grazie al successo per 7-5 sui Black Lions Venezia, campioni uscenti, al termine di una gara tesissima ma emozionante e spettacolare, i Macron Warriors Sabbioneta hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia della serie A1 di powerchair hockey nelle finali scudetto che si sono disputate il weekend scorso a Lignano Sabbiadoro. Primo quarto a favore dei guerrieri rossoblù con tripletta di Catania e gol del capitano Jignea, al quale Venezia rispondeva con due reti. Nel secondo quarto sono i lagunari a imporsi con un parziale di 3-1 con rete di Catania per i lombardi. Parità assoluta e ritmo altissimo anche nella seconda parte della partita con attacchi da entrambe le parti e difese impegnate a rispondere. Una tensione palpabile anche dagli spalti, ma capitan Jignea trova il gol del vantaggio e nell'ultimo quarto ci pensa ancora Leo Catania a incrementarlo. Gli ultimi minuti sono stati lunghissimi per i tifosi rossoblù presenti come sempre e come sempre caldissimi. A 10 secondi dalla fine il pubblico ha cominciato a scandire il countdown e quindi è scattata la festa. Un successo che assume un valore ancora più grande perché ottenuta nell’anno nel quale la società mantovana festeggia i suoi primi dieci anni di storia.