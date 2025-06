Soddisfazione mista a delusione per l'Italia nella spada femminile agli Europei di scherma di Genova. Le due azzurre Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio sono state entrambe sconfitte in semifinale. Kowalczyk ha perso contro la russa Ajzanat Murtazaeva per 14-13 nel minuto supplementare. Santuccio si è arresa all'estone Katrina Lehis per 9-8 sempre nel minuto supplementare.