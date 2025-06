Disco rosso per Luciano Darderi nel 'Terra Wortmann Open', torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in scena sull'erba della OWL Arena di Halle, in Germania. Il tennista italo-argentino, numero 56 del ranking Atp, si è arreso in tre set al greco Stefanos Tsitsipas, 25 del ranking, col punteggio di 6-4, 3-6, 7-6 (5).