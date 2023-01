Pattinaggio, Europei di figura: oro per Conti-Macii, argento per Ghilardi-Ambrosini

© Getty Images

Storica doppietta dell'Italia ai Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso ad Espoo in Finlandia. Nella specialità coppie Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato l'oro, piazzandosi davanti all'altra coppia azzurra Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Già in testa alla classifica dopo il programma corto, nel programma libero Conti e Macii hanno confermato il primo posto, mentre Ghilardi-Ambrosini si sono resi protagonisti di una grande rimonta dopo gli errori nello short program di mercoledì. Medaglia di bronzo per i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel.