Pallanuoto, Mondiali: il Setterosa va ko con l'Olanda nelle semifinali

Finisce 9-8 la sfida tra le oranje e le azzurre, che lottano e hanno la chance per il pari in extremis, ma non la sfruttano. Le ragazze di Silipo giocheranno per il bronzo

Mondiali Pallanuoto, Setterosa eliminato dall'Olanda in semifinale























Si interrompe nelle semifinali dei Mondiali di Fukuoka il cammino del Setterosa, che manca la prima chance di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e viene sconfitto dall'Olanda. Le ragazze di Silipo sfiorano la rimonta contro le oranje, ma vengono sconfitte 9-8 mancando l'opportunità per il pari in extremis. Nulla da fare per Bianconi, Marletta e compagne, che venerdì giocheranno per conquistare la medaglia di bronzo.

Dopo l'eliminazione nei quarti del Settebello, arriva anche la cocente sconfitta per il Setterosa. Sono le semifinali del torneo femminile a sancire il capolinea per le azzurre, che dopo aver sconfitto gli Stati Uniti si fermano contro l'Olanda: l'aggressività e la tenuta difensiva delle oranje hanno la meglio e arriva il 9-8 che vale la finalissima per le nostre rivali. La gara inizia nel migliore dei modi per le ragazze di Silipo, con Giustini a firmare il vantaggio immediato. Le olandesi ribaltano la situazione, resistono ai tentativi di rientro azzurri e dilagano, chiudendo sul 4-2 al termine del primo periodo, grazie all'uno-due di Moolhuijzen e van der Sloot. Ritmi altissimi in questa sfida, che colgono di sorpresa un'Italia che non si schiera benissimo nell'avvio del terzo quarto: Sleeking ne approfitta e firma il 5-2 dopo otto secondi. Galardi suona la carica, Avegno e Marletta la seguono ed è 6-5 a metà partita, con le parate di Banchelli a tenere in gioco il Setterosa.

Regna l'equilibrio nel terzo periodo, con le azzurre che possono recriminare solo sulla propria incapacità di sfruttare le superiorità numeriche: Marletta le tiene in vita, con un rigore e il gol dell'8-7 che mantiene la rete di svantaggio. Si arriva così all'ultimo periodo, dove le azzurre subiscono la rete di Joustra e sanno di dover segnare due gol per pareggiare i conti. Bettini sfrutta la controfuga per il 9-8 della speranza, ma il forcing finale del Setterosa non ha esito: l'ultimo possesso è azzurro, ma viene sprecato con due conclusioni fuori misura e la deviazione oranje all'ultimo respiro. Vola alla finalissima l'Olanda, che attende la sua avversaria. Il cammino del Setterosa si interrompe in semifinale ed ora, per le azzurre, ci sarà la finalina per il bronzo contro l'Australia, battuta 12-10 dalla Spagna nell'altra semifinale. Una magra soddisfazione, per una squadra che sognava in grande.

IL CT SILIPO: "FUORI A TESTA ALTA"

"Abbiamo avuto difficoltà a trovare la via del gol nell'ultimo periodo, ma l'Italia esce dal Mondiale a testa alta, con un'altra ottima prestazione, consapevole delle proprie qualità. Non mi sono piaciuti i due gol che abbiamo preso nel primo tempo, dopo abbiamo lavorato meglio in attacco ed in difesa. E' stata la partita che doveva essere, punto a punto. Ma conta la responsabilità, che si è presa, è questo che conta", ha commentato il ct Carlo Silipo,