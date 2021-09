Pacquiao lascia la boxe ed entra in politica: l'annuncio ufficiale

LA DECISIONE

Il 12 volte campione del mondo vuole diventare presidente delle Filippine

Il filippino Manny Pacquiao ha annunciato il suo addio al pugilato parlando della "decisione più dura" della sua vita. "E' difficile per me accettare che il mio tempo come pugile sia finito - ha detto il campione 42 enne in un video postato su Twitter -. Oggi annuncio il mio ritiro". Una decina di giorni fa Pacquiao ha annunciato che si candiderà alla presidenza delle Filippine nelle elezioni del prossimo anno, nelle fila di un'ala del partito di governo, PDP-Laban.

"Mentre appendo i miei guantoni da boxe, vorrei ringraziare il mondo intero, specialmente il popolo filippino per aver sostenuto Manny Pacquiao. Addio boxe - ha detto il 42enne in un video di 14 minuti pubblicato sui social - È difficile per me accettare che il mio tempo da pugile sia finito. Oggi annuncio il mio ritiro". Pacquiao, senatore delle Filippine dal 2016, chiude 26 anni di carriera, con 72 combattimenti e 62 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi. Di quelle 62 vittorie, 39 sono state per KO e 23 per decisione. Ha vinto 12 titoli mondiali. Pacquaio aveva accennato al ritiro poco tempo fa. Una decisione in qualche modo prevista perche' all'inizio del mese di settembre ha accettato la nomina del suo partito politico e ha dichiarato che si candiderà alla presidenza delle Filippine alle elezioni del maggio 2022. Pacquiao ha accusato l'amministrazione del presidente Rodrigo Duterte, suo alleato formale, di aver aggravato la corruzione nelle Filippine. Ha promesso di combattere la poverta' e ha avvertito i politici corrotti che presto finiranno in prigione. Pacquiao è l'unico pugile nella storia ad aver vinto titoli in otto diverse classi di peso e ha reso onore alla sua nazione del sud-est asiatico, dove è conosciuto con i suoi soprannomi Pacman, People's Champ e National Pugno. Lasciò la sua casa nel Sud delle Filippine da adolescente, per imbarcarsi su una nave diretta a Manila. Ha fatto il suo debutto nel pugilato professionale come peso mosca junior nel 1995, all'età di 16 anni, lottando per uscire dalla poverta' assoluta per diventare uno degli atleti più pagati al mondo.