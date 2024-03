Omicidio Rebellin: respinto il patteggiamento del camionista tedesco, processo a fine maggio

processo a maggio

Ritenuta inammissibile la richiesta del pirata della strada che nel novembre 2022 investì il ciclista vicentino

© Getty Images Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto inammissibile la richiesta di patteggiamento da parte della difesa di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che nel novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin senza fermarsi a prestare i soccorsi. Il procedimento nei confronti del pirata della strada si è dunque aperto e il processo avrà inizio sempre nella città veneta il 27 maggio 2024.

"Temevamo che il collegio dopo la concessione dei domiciliari all'imputato potesse acconsentire anche al patteggiamento - ha dichiarato Carlo Rebellin, fratello dello sfortunato corridore -. E' stata una bella sorpresa e non possiamo che essere soddisfatti che i giudici abbiano deciso di andare avanti e mandare a processo Rieke. Ringrazio sia la Procura che il Tribunale per il lavoro svolto".

Lo stesso Carlo Rebellin ha poi tenuto a precisare la posizione della famiglia: "Non vogliamo vendetta, ma giustizia per Davide. Un processo crediamo sia la sede giusta per accertare i fatti e arrivare a una condanna che sia la più congrua possibile alle responsabilità dell'imputato, anche se Davide non tornerà".