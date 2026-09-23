F1, Red Bull prolunga il contratto di Hadjar: "Con noi fino al 2027"

23 Set 2026 - 09:46
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La Red Bull ha prolungato il contratto di Isack Hadjar fino al 2027. Il 21enne francese lo scorso anno, alla vigilia del Gran Premio del Qatar, era stato promosso dall'accademia della scuderia austriaca alla guida della monoposto di Formula 1 al fianco di Max Verstappen. Hadjar ha saltato gli ultimi tre gran premi per un infortunio al polso. L'annuncio lo ha dato la stessa scuderia con un simpatico video sui propri social: il pilota viene sottoposto ad una visita medica per verificare le condizioni del polso infortunato e, a riprova della ritrovata condizione fisica, viene invitato a firmare il nuovo contratto.

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