Mondiali ciclismo, Ganna: "Oro staffetta? Ci pensavamo da inizio stagione"

22 Set 2026 - 21:23
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L'Italia si gode la medaglia d'oro nella staffetta mista ai Mondiali di ciclismo. Può festeggiare anche Filippo Ganna ai microfoni Rai: "Era da inizio stagione che ci pensavamo, abbiamo inseguito a lungo questa maglia iridata e finalmente siamo riusciti a portarla a casa".

Finalmente un meritato oro anche per Elisa Longo Borghini: "Questa maglia iridata è la prima della mia vita e mi dà i brividi". Mentre il responsabile della pista e del settore crono femminile Marco Villa sente di aver raggiunto l'obiettivo prefissato: "Due anni fa mi fu chiesto dal presidente federale di vincere il team relay e ci siamo riusciti". 

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