Mondiali ciclismo, Ganna: "Oro staffetta? Ci pensavamo da inizio stagione"

Finalmente un meritato oro anche per Elisa Longo Borghini: "Questa maglia iridata è la prima della mia vita e mi dà i brividi". Mentre il responsabile della pista e del settore crono femminile Marco Villa sente di aver raggiunto l'obiettivo prefissato: "Due anni fa mi fu chiesto dal presidente federale di vincere il team relay e ci siamo riusciti".