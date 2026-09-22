La F1 arriva su HOT WHEELS Infinite Rush

Milestone e Mattel, in collaborazione con Formula 1, hanno annunciato il pacchetto F1 Car Collection per HOT WHEELS Infinite Rush.
In arrivo a marzo 2027, questo pacchetto esclusivo includerà tutte le 22 auto ufficiali dei team di Formula 1, ciascuna ricreata fedelmente sulla base del corrispondente modello die-cast Hot Wheels. La collezione andrà ad aggiungersi al parco veicoli del gioco, che al momento del lancio conta più di 150 veicoli; tutte le auto di Formula 1 entreranno a far parte della categoria Speeder, la classe più veloce del parco veicoli.
Per la prima volta, gli appassionati di Hot Wheels potranno gareggiare con auto di Formula 1 con licenza ufficiale in un videogioco Hot Wheels, portando il massimo livello degli sport motoristici nel mondo in miniatura e ad alta velocità di HOT WHEELS Infinite Rush.
HOT WHEELS Infinite Rush è ora disponibile per PlayStation®5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG XBOX Ally, ROG XBOX Ally X e PC tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store.