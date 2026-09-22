Basket, Bc Roma si presenta ai tifosi: "E' un progetto vincente"

Un opening show per presentare la nuova maglia da gioco che accompagnerà la squadra nella stagione 2026-27 e la propria identità visiva, con al centro la Dea Roma, simbolo del club, accompagnata dal giallo e dal rosso, oltre al nuovo inno. Bc Roma, prima dell'esordio contro Treviso in campionato, si è regalata un pomeriggio di passione. "C'è molto lavoro da fare ma la squadra è forte. Roma ha tutte le caratteristiche per essere un progetto vincente", le parole di Donnie Nelson, capo della cordata americana che ha riportato il basket nella Capitale, durante l'evento. Mentre Sergio Scariolo, che sarà consulente tecnico del club, ammette come "la missione è conquistare questa grande città e questo pubblico". Tra i protagonisti anche Nico Mannion, capitano della squadra e autore del primo simbolico canestro, che ha sottolineato come "sappiamo il progetto che c'è e vogliamo fare del nostro meglio per portare Roma il più in alto possibile".