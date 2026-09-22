Automobilismo, a Monza si corre l'International GT Open

Monza si prepara ad accogliere dal 25 al 27 settembre 2026 per la ventunesima volta l'International GT Open che torna all’Autodromo Nazionale per il settimo e penultimo appuntamento del 2026.
Sono attese oltre una trentina di vetture GT3, con alcuni dei marchi più prestigiosi del panorama internazionale: Ferrari, Porsche, Audi, McLaren, Lamborghini, Aston Martin, BMW e Mercedes. Un parterre di assoluto rilievo per quello che sarà il secondo appuntamento endurance della stagione, dopo la 500 km di Spa-Francorchamps.
Anche a Monza la gara endurance si disputerà sulla distanza di 500 chilometri e assegnerà punteggio doppio, rendendo particolarmente importante il risultato brianzolo nella lotta per il titolo.
A guidare la graduatoria sono i giovanissimi inglesi Tom Emson e Tom Lebbon, al volante della Ferrari 296 del team britannico Elite Motorsport. La coppia si presenta in Italia con un vantaggio di due punti sulla Mercedes di Motopark affidata all’australiano Christian Mansell, già protagonista in Formula 2, e al tedesco Maxi Götz, pilota GT di grande esperienza.
Tra i protagonisti italiani spicca AF Corse, presente con ben sei vetture e con Tommaso Mosca e Rafael Duran sulla macchina di punta.
Particolare attenzione anche a due team veneti: ZRS Motorsport, alla sua prima annata nella serie, che ha già raccolto due vittorie, a Portimão e Hungaroring, oltre a due pole position con la Porsche affidata a Pietro Armanni e al ticinese Alex Fontana. La coppia occupa attualmente la quarta posizione in campionato e conserva ancora ambizioni di vertice. È invece diventata un vero e proprio team di riferimento per Lamborghini la Villorba Corse, che schiera una Huracán per due giovani talenti come Leonardo Moncini e Rodrigo Testa. Una stagione finora caratterizzata da risultati alterni, ma impreziosita dal bellissimo primo successo ottenuto a Hockenheim nell’ultimo appuntamento.
Nel programma del weekend anche l’Euroformula Open, categoria che utilizza la Dallara 324 con motore Toyota e pneumatici Pirelli e che negli anni ha rappresentato un importante passaggio per numerosi piloti poi arrivati ai vertici del motorsport internazionale, tra cui Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Álex Palou e Colton Herta. A guidare la classifica è il taiwanese Rui-heng Yeh, pilota di Motopark, autore di sette vittorie e attualmente a quota 85 punti. Il margine non è però sufficiente per considerare chiusa la partita: ogni round assegna infatti 76 punti, lasciando ancora aperti i giochi per il titolo. Alle sue spalle c’è il compagno di squadra Diego de la Torre, messicano. Tra i protagonisti della stagione anche BVM Racing, la squadra ravennate di Giuseppe Mazzotti che lo scorso anno ha conquistato il titolo con il polacco Tymek Kucharczyk, oggi impegnato con successo negli Stati Uniti, dove è attualmente terzo in Indy NXT. Per BVM Racing il 2026 ha già portato tre vittorie: due con il venezuelano Alessandro Famularo e una con il messicano Javier Herrera, che con i suoi 17 anni è il pilota più giovane dello schieramento.
A Monza ci sarà anche il TCR Europe che, giunto alla 12ª stagione, sta vivendo un importante rilancio: saranno 28 le vetture al via, miglior griglia degli ultimi sette anni. Il campionato è molto combattuto, con 50 punti a separare i primi otto e sette vincitori diversi nelle prime otto gare, in rappresentanza di Audi, Hyundai, Honda e Cupra. Al comando c’è Nicolas Taylor, campione italiano TCR Italy nel 2024 e 2025, mentre gli italiani Marco Butti e Nicola Baldan sono rispettivamente terzo e sesto in classifica e hanno già conquistato una vittoria. Tra le squadre italiane presenti PMA Motorsport, BRC Racing Team e Aioka Racing. Oltre ai già citati Butti e Baldan, in pista anche Gabriele Covini (Hyundai, BRC), Giacomo Prandelli (Audi, Aikoa) e Sandro Pelatti (Cupra, PMA).
A completare il programma del fine settimana saranno infine Lotus Cup Italia e GT Cup Europe, per un calendario che offrirà agli appassionati una grande varietà di categorie e vetture.
L’accesso all’Autodromo Nazionale Monza sarà gratuito per il pubblico; sarà a pagamento esclusivamente il parcheggio. Il paddock resterà invece riservato agli addetti ai lavori.
Il programma prenderà il via già giovedì 24 settembre, con i test privati delle varie categorie, in pista dalle 9.00 alle 18.00.