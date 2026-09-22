Automobilismo, a Monza si corre l'International GT Open

A Monza ci sarà anche il TCR Europe che, giunto alla 12ª stagione, sta vivendo un importante rilancio: saranno 28 le vetture al via, miglior griglia degli ultimi sette anni. Il campionato è molto combattuto, con 50 punti a separare i primi otto e sette vincitori diversi nelle prime otto gare, in rappresentanza di Audi, Hyundai, Honda e Cupra. Al comando c’è Nicolas Taylor, campione italiano TCR Italy nel 2024 e 2025, mentre gli italiani Marco Butti e Nicola Baldan sono rispettivamente terzo e sesto in classifica e hanno già conquistato una vittoria. Tra le squadre italiane presenti PMA Motorsport, BRC Racing Team e Aioka Racing. Oltre ai già citati Butti e Baldan, in pista anche Gabriele Covini (Hyundai, BRC), Giacomo Prandelli (Audi, Aikoa) e Sandro Pelatti (Cupra, PMA).