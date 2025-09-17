Paltrinieri torna a Cattolica con la finale del Dominate The Water Tour 2025 by Lottomatica.sport

"Con la manifestazione di Cattolica prosegue il settembre di grande sport della nostra Riviera -dichiara l’Assessora Regionale a Sport, Turismo e Commercio Roberta Frisoni- dopo il bellissimo exploit di pubblico della MotoGP a Misano e la riconferma dell’appuntamento nel circuito romagnolo fino al 2031, a coronamento del costante impegno della nostra Sport Valley regionale. Con Dominate The Water protagonista assoluto è il nostro Adriatico, una preziosa risorsa e scrigno di biodiversità che oggi più che mai, con il cambiamento climatico in atto, vogliamo preservare. La gara sta diventando un appuntamento fisso del calendario della Sport Valley regionale, e la presenza di Gregorio Paltrinieri rafforza il messaggio di rispetto del mare e dell’ambiente e di vacanza attiva che, come Regione, stiamo portando avanti da tempo. Nello stesso weekend il mare sarà protagonista anche a Cervia, dove scenderanno in acqua oltre 6.000 atleti per l’Ironman, spettacolare evento sportivo capace di generare oltre 40.000 presenze turistiche".