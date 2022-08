Europei tuffi: Italia subito da urlo nel team event, è medaglia d’oro  

il Medagliere

Il quartetto composto da Timbretti Gugiu, Jodoin Di Maria, Larsen e Pellacani precede Ucraina e Gran Bretagna

© twitter Iniziano nel migliore dei modi per l’Italia gli Europei di tuffi di Roma. Nella prima gara in programma la nostra nazionale ottiene subito una leggendaria medaglia d’oro nel team event. Sono Eduard Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani a regalare emozioni sia dal trampolino che dalla piattaforma con ottime prove nei tuffi individuali e nel misto. Messe in riga Ucraina (seconda) e Gran Bretagna (terza).

Italia subito spettacolare e grande protagonista nella prima gara degli Europei di tuffi di Roma. La nazionale mista composta da Eduard Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani ottiene una storica medaglia d’oro nel Team Event migliorando le ottime sensazioni dopo l’argento mondiale a Budapest. In una gara che prevede due tuffi individuali e uno misto (sia dal trampolino che dalla piattaforma) per un totale di sei esecuzioni, gli azzurri sono praticamente perfetti, sbagliano pochissimo e ottengono il punteggio totale di 402.55. Davanti a un pubblico romano in delirio, devono arrendersi Ucraina (argento) e Gran Bretagna (bronzo).