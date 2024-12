Mondiali in vasca corta, la staffetta 4x100 maschile stile libero conquista l'argento

Buona prova nei 1500 metri stile libero anche per Luca De Tullio che, dopo aver firmato il terzo tempo nella penultima serie in mattinata, è riuscito a ottenere il sesto posto assoluto in 14'28"44, all'interno di una gara che ha visto il ritorno della Tunisia con il successo di Ahmed Jaouadi in 14'16"40.