Federica Pellegrini: "Ceccon? Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi"

"Nella mia carriera ho incrociato spesso il patriarcato, molti colleghi maschi hanno cercato di sminuirmi e ancora ci provano". La denuncia è di Federica Pellegrini. L’ex campionessa di nuoto è al lavoro con la Fondazione Cecchettin. "Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all'educazione delle nuove generazioni che non ne sono più totalmente infuse", ha spiegato in un'intervista alla 'Stampa'. "Per me non rappresenta niente", aveva detto di lei l'oro olimpico nei 100 dorso Thomas Ceccon. "Sono stipita e un po' mi fa sorridere. Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi".