Chiara Pellacani sblocca l'Italia ai Mondiali e conquista il bronzo nel trampolino da un metro

Chiara Pellacani va oltre le sue possibilità e conquista il bronzo ai Mondiali di tuffi in programma a Singapore. Nella prima giornata di gare la 22enne romana ha chiuso in terza posizione la gara del trampolino da un metro che ha visto il successo dell'australiana Maddison Keeney, in grado di superare a sorpresa la cinese Yajie Li.