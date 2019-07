Pallanuoto: rientro trionfale del Settebello

Rientro trionfale in Italia per il Settebello dopo l'oro vinto al Mondiale di Gwangju. Al grido di "I Campioni del mondo siamo noi" gli azzurri, all'uscita dal terminal 3 di Fiumicino, sono stati travolti dalla passione e dall'affetto di amici e parenti accorsi in forza allo scalo ma anche dei passeggeri e degli operatori che hanno partecipato ai festeggiamenti. "E' stato meraviglioso vincere l'oro. Ancora oggi - ha detto il ct, Sandro Campagna - non crediamo a quello che abbiamo fatto e forse solo adesso, rientrando in Italia, ce ne rendiamo conto vedendo così tanta gente accorsa qui a festeggiarci".

Tutti in delirio per il Settebello ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa