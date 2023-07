Nuoto, Federica Pellegrini si congratula con O'Callaghan e annuncia... l'erede

Un capitolo si chiude e uno nuovo si apre nella vita di Federica Pellegrini. Nel giorno in cui è caduto il record del mondo dei 200 stile libero, che le apparteneva dal 2009, l'ex nuotatrice azzurra ha voluto annunciare a tutti la sua gravidanza. Lo ha fatto in maniera scherzosa insieme al suo Matteo Giunta, promettendo all'australiana Mollie O'Callaghan (non prima di averle fatto i complimenti per il trionfo a Fukuoka) che sarà proprio il suo erede a riprendersi il record...