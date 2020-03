Nuoto, Paltrinieri: "Rinviare le Olimpiadi per partire tutti dallo stesso livello"

Gregorio Paltrinieri, intervenuto durante il Tg di Sportmediaset, ha detto la sua in merito al possibile rinvio delle Olimpiadi: "Credo sarebbe giusto perché oggi il livello degli atleti, a causa dei mancati allenamenti, non sarebbe lo stesso in tutto il mondo visto che c'è chi si è fermato prima, chi dopo, chi non ancora". Sull'emergenza coronavirus: "C'è un senso di inquietudine perché non sappiamo quando riprendermo".