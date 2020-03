Tokyo 2020 verso il rinvio: tre le nuove date possibili

IL RINVIO DI TOKYO 2020

Trenta giorni. Questo il lasso di tempo che il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di prendersi per decidere il destino delle Olimpiadi 2020 in programma dal 24 luglio al 9 agosto a Tokyo e minacciate dal coronavirus. Al momento non viene presa in considerazione la cancellazione dell'evento, al massimo il rinvio: tre le ipotesi sul tavolo. I Giochi estivi potrebbero disputarsi a fine agosto, a ottobre oppure slittare al 2021 se non al 2022.

La prima finestra valutata sarebbe quella che va dal 25 agosto al 6 settembre, oggi destinata ai Giochi paralimpici che quindi inizierebbero subito dopo. La seconda ha anche un richiamo storico visto che nel 1964 proprio a Tokyo andarono in scena Olimpiadi autunnali: in questo caso i Giochi estivi sarebbero disputati dal 9 al 25 ottobre anche se dalla Spagna si rilancia, più sfumata, pure l'ipotesi novembre visto che il clima giapponese sarebbe pure migliore di quello di luglio e agosto.

Se la situazione internazionale non si stabilizzasse nei tempi auspicati e l'emergenza sanitaria si prolungasse anche oltre l'estate, al Cio non resterebbe che rinviare tutto al 2021 se non al 2022 per mantenere la cadenza negli anni pari. Soluzioni molto complicate ma che al momento non posso essere escluse del tutto.