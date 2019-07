Detti, bronzo mondiale nei 400 sl

NUOTO

Prima giornata in vasca ai Mondiali di nuoto e prima medaglia italiana. A mettersela al collo è stato Gabriele Detti, che ha conquistato il bronzo nei 400 stile libero. A Gwangju, in Corea del Sud, l'azzurro ha chiuso al terzo posto la sua gara con il tempo di 3.'43"23, nuovo record italiano. Medaglia d'oro per il cinese Sun Yang in 3'42"44, la quarta per il discusso atleta asiatico. Argento per l'australiano Mack Horton in 3.43.17.

Detti conferma il bronzo conquistato due anni fa a Budapest, "Sono mancati 5 centimetri per il secondo posto, ma sono contento per la medaglia e per il record italiano", ha dichiarato l'azzurro alla Rai dopo la gara. "Purtroppo Horton non l'ho visto, pensavo di essere arrivato secondo - ha aggiunto - Va bene così, è di buon auspicio per gli 800. Ci voleva", Ottimo il quinto posto dell'altro azzurro in gara, Marco Di Tullio, con il tempo di 3.44.86 primato personale



Vedi anche nuoto Italia, altra medaglia ai Mondiali: Flamini-Minisini ancora d'argento