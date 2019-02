Nuoto, il messaggio di Magnini per Bortuzzo: "Non mollare mai"

05/02/2019

Manuel Bortuzzo molto probabilmente non potrà tornare a camminare: "C'è una lesione del midollo completa. Questo vuol dire che al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe" ha detto il professore Alberto Delitala responsabile della Neurochirurgia del San Camillo. Il 20enne nuotatore (nato a Treviso ma tesserato per la società Aurelia Nuoto di Roma dove stava cercando di specializzarsi nei 400 e nei 1500m) era stato ferito, probabilmente per errore, da colpi pistola a Roma tra sabato e domenica. Filippo Magnini ha voluto inviare un messaggio a Bortuzzo tramite Instagram: "Assurdo quello che ti è successo, prego e spero avvenga il miracolo. Forza e coraggio, lotta e non mollare mai".