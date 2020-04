Nuoto, Ghiretti mette all'asta i cimeli di Rio 2016 per beneficenza

LOTTA AL CORONAVIRUS

Giulia Ghiretti, la campionessa di nuoto paralimpico ambasciatrice di Parma2020, ha deciso di mettere all’asta costume, cuffia e occhialini con cui ha conquistato l’argento alle Paralimpiadi di Rio 2016 per raccogliere fondi a favore della lotta al coronavirus. Il ricavato sarà devoluto a SEIRS “Croce Gialla” di Parma, in prima linea nel sostegno dei parmigiani fin dall’inizio della crisi sanitaria. L’Associazione facente capo alla Protezione Civile investirà i fondi nel “Progetto 0-100” per dotarsi di un’automedica “evoluta” che possa portare velocemente più livelli di soccorso sanitario in città e in periferia. L’asta per aggiudicarsi il completo a Cinque Cerchi sarà attiva da venerdì 24 aprile a venerdì 7 maggio sul sito di CharityStars, la più nota piattaforma italiana di fundraising per il non profit, all’indirizzo www.charitystars.com/GiuliaGhiretti.

“In questo periodo difficile per tutti, ho pensato a come potessi ricambiare l'affetto verso una comunità che mi vuole bene e che mi sostiene sempre con tanta passione – ha dichiarato la campionessa in forze al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro -. Ho deciso quindi di mettere all'asta qualcosa di speciale per me, che rievoca un ricordo particolarmente felice: la gara in cui ho vinto la medaglia d’argento alle ultime Paralimpiadi. Ora che io sono ferma, impossibilita a competere, spero che la gara, forse la più entusiasmante, la possano fare i miei tifosi e sostenitori, una gara di solidarietà il cui risultato sarà donare una cifra importante ad un’Associazione che, come molte altre, è impegnata in prima linea in questa emergenza”.

Da sempre attenta alle iniziative di beneficenza, Giulia in queste settimane si è già distinta con iniziative digitali per la community della onlus Sport Senza Frontiere, di cui è testimonial.