Nuoto, Europei vasca corta: Quadarella è oro anche nei 400 stile libero! Rimonta d’argento per Miressi

Simona Quadarella non tradisce le aspettative e si conferma anche nei 400 metri stile libero, dove vince la medaglia d’oro. Agli Europei in vasca corta la romana scende sotto il muro dei 4 minuti (3:39.75), come nell’estate 2018, e trionfa nuovamente dopo gli 800. Alessandro Miressi conquista una straordinaria medaglia d’argento nei 100 stile libero, chiudendo la sua prova in 45.90. Elena Di Liddo è seconda nei 100 farfalla con il tempo di 56.37. Martina Carraro è bronzo nei 200 rana.