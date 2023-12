Nuoto, doppietta agli Europei in vasca corta: Martinenghi e Mora vincono l'oro

europei nuoto

Martinenghi migliora l'argento vinto nei 100 metri nuotando in 25''66 e precedendo di 17 centesimi Cerasuolo. Oro per Mora nei 200 dorso

© Getty Images Una doppietta azzurra infiamma l’ultima giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta. A trascinare l'Italia sul gradino più alto del podio sono stati Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo che hanno vinto oro e argento nei 50 metri rana. Scatenato già nelle batterie, il 24enne varesino ha riscattato l’argento nei 100 percorrendo le due vasche in 25″66 davanti di 17 centesimi Cerasuolo e di 34 il turco Emre Sakci, scattato meglio, ma costretto a patire la rimonta dei ranisti tricolori.

MORA VINCE I 200 DORSO - Un'altra grande soddisfazione è arrivata da un incontenibile Lorenzo Mora che ha portato a tre le medaglie conquistate nella vasca di Otopeni vincendo i 200 metri al termine di una rimonta da sogno. Bravissimo a gestire le energie nel corso della gara, il portacolori delle Fiamme Rosse ha sferrato l’attacco negli ultimi 50 metri sfruttando il crollo del francese Mewen Tomac e chiudendo in 1’48”43 con il nuovo record italiano. Seconda piazza per il britannico Luke Greenbank, lontano un decimo dall’italiano, e terza per il transalpino Tomac che si è dovuto accontentare del bronzo dopo una prova al comando.

IZZO QUARTO NEI 100 MISTI - Soli otto centesimi hanno separato invece Giovanni Izzo dal podio nei 100 metri misti. Il 25enne bolognese ha chiuso in quarta posizione con il personale di 51”99 nella gara vinta dall’austriaco Bernhard Reitshammer in 51”39.

MORINI E D'INNOCENZO QUINTA E SESTA NEI 200 SL - Buona rincorsa anche per Sofia Morini e Giulia D’Innocenzo che si confermano il “nuovo che avanza” nella velocità. La 20enne emiliana e la romana hanno chiuso rispettivamente in quinta e sesta posizione i 200 metri stile libero giocandosi le proprie chance nella prima parte della competizione e toccando la piastra in 1’54″85 e 1’54″96.

