Nuoto, staffetta d'argento per l'Italia: gli azzurri sfiorano il successo agli Europei nella 4x50 mista  

Nuoto

Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Jasmine Nocentini e Silvia Di Pietro si sono dovuti arrendere alla Gran Bretagna toccando la piastra in 1'28"28

© Andrea Staccioli/DBM Dulcis in fundo per l'Italia che nella quinta giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta ha colto l'argento nella staffetta 4x50 metri stile libero mista. Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Jasmine Nocentini e Silvia Di Pietro non hanno potuto nulla contro la Gran Bretagna che ha conquistato l'oro in 1'27"75, mentre gli azzurri si sono fermati 1'28"28 lasciandosi alle spalle i temibili francesi, non andati oltre l'1'28"35.

Ottavo posto invece per Margherita Panziera e Matteo Ciampi che hanno affrontato rispettivamente le finali dei 100 metri dorso e dei 200 metri stile libero al meglio delle loro possibilità non potendo nulla di fronte al dominio dell'olandese Kira Toussaint e dell'inglese Matthew Richards.

In vista dell'ultima giornata di gare finale conquistata con grande autorità per Sofia Morini e Giulia D'Innocenzo che hanno ottenuto rispettivamente il quarto e il sesto tempo complessivo nelle semifinali dei 200 metri stile libero. La 20enne emiliana ha guidato gran parte della seconda batteria calando proprio nell'ultima parte proprio dove è tornata sotto la connazionale chiudendo così rispettivamente in 1'54"20 e 1'54"32.

Pass centrato anche per Giovanni Izzo nei 100 metri misti con il 25enne bolognese che timbra il secondo tempo nella prima heat alle spalle soltanto dell'inglese Joe Litchfield. L'emiliano dell'Esercito è rimasto agganciato sempre al britannico superandolo nella rana prima di cedere il passo nella rana e chiudendo le proprie fatiche in 52"48. Seconda squalifica consecutiva per Thomas Ceccon che ha fatto firmare sì il miglior tempo nella seconda batteria nonostante un grande controllo nella parte finale, ma che ha dovuto alzare nuovamente bandiera bianca dopo i 200 dorso.

Chi si giocherà una medaglia nell'ultima giornata di gare sarà anche Jasmine Nocentini che ha spaventato Eneli Jefimova, in grado di firmare il momentaneo record dei campionati nei 50 metri rana in 29"10. La 21enne padovana è riuscita a rimanere al comando sino agli ultimi venti metri quando l'estone è passata al comando distanziandola di 21 centesimi. Insieme a lei ci sarà anche Benedetta Pilato che ha monopolizzato la seconda heat con una prova che gli è valso il nuovo primato della kermesse continentale in 28"98 e che la vedrà presentarsi alla finale con il tempo più veloce.

Prestazione di livello anche per Nicolò Martinenghi che ha conquistato il miglior crono nei 50 metri rana in 25”72 trovando l’accesso alla sfida per le medaglie insieme a Simone Cerasuolo, ripescato in 25”94 grazie alle squalifiche di due avversari.

A condire un’ultima giornata ad alto livello vi saranno anche Alessandro Miressi e Leonardo Deplano, autori del secondo e del settimo posto nei 100 metri stile libero alle spalle del francese Maxime Grousset, così come Silvia Di Pietro e Lorenzo Mora che saranno protagonisti nei 50 metri farfalla e nei 200 metri farfalla.