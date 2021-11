Nuoto, Europei in vasca corta: storica Italia, gli azzurri chiudono con 35 medaglie

EUROPEI NUOTO

Ben 11 podi nell’ultima giornata di gare a Kazan: oro per Paltrinieri, Orsi e Castiglioni, poi cinque argenti e tre bronzi

Italia da record agli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan: la spedizione azzurra chiude la rassegna con 35 medaglie totali, addirittura 11 oggi nell’ultima giornata di gare. Gli ori arrivano da Gregorio Paltrinieri, Marco Orsi e Arianna Castiglioni, poi medaglie d’argento per Benedetta Pilato, Lorenzo Mora, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi e la 4x50 mista/mista, infine bronzo per Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi e Silvia Di Pietro. Getty Images

L’Italia chiude alla grande gli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan e nell’ultima giornata di gare conquista ben 11 medaglie per un totale di 35 nel medagliere della rassegna continentale: 7 d’oro, 18 d’argento e 10 di bronzo. Davvero una settimana da ricordare per il nuoto azzurro e anche in questa domenica sono arrivate imprese a raffica. E’ Marco Orsi ad aprire le danze con uno splendido oro nei 100 misti: il già campione europeo nel 2017 a Copenaghen, bissa il successo in Russia chiudendo col record italiano di 50’’95 e precedendo Vazaios e Reitshammer.

Poi tocca a Gregorio Paltrinieri regalare una storica impresa al nuoto azzurro: medaglia d’oro e record europeo negli 800 stile libero dopo una gara durissima testa a testa con Wellbrock. Immenso Paltrinieri con il tempo di 7’27’’94, appena cinque centesimi meglio del tedesco. Medaglia d’oro anche per Arianna Castiglioni nei 50 rana in una leggendaria doppietta che vede Benedetta Pilato sul secondo gradino del podio: 29’’66 per la Castiglioni, 29’’75 per la Pilato, di bronzo la russa Godun.

Nei 200 dorso è poi la volta di Lorenzo Mora e Michele Lamberti, rispettivamente argento e bronzo con 1’49’’73 e 1’50’’26: meglio dei due azzurri solo il polacco Kawecki, ma è comunque una bellissima doppietta per questi due giovanissimi azzurri. Come loro, a proposito di talenti azzurri, ottima prova anche di Alberto Razzetti nei 400 misti: argento dietro solo allo straripante russo Borodin. Per Razzetti, è anche record italiano con il tempo di 4’00’’34.

Poi grandi sorrisi anche da Alessandro Miressi, ottima medaglia d’argento nei 100 stile libero: la gara regina del nuoto viene dominata nel finale dal russo Kolesnikov, il 23enne azzurro chiude anche lui col record italiano a 45’’85. Nell’ultima gara di giornata, la staffetta 4x50 mista/mista, arriva poi l’ennesimo argento grazie al quartetto composto da Lamberti, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro sorpassato solo dall’Olanda in rimonta. Bravissimi infine anche singolarmente Nicolò Martinenghi nei 50 rana e Silvia Di Pietro nei 50 farfalla: è medaglia di bronzo per entrambi, l’azzurro alle spalle del bielorusso Shymanovich e del turco Sakci, la 28enne romana ex aequo con la greca Ntountounaki.