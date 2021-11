Nuoto, Europei in vasca corta: Margherita Panziera e Lorenzo Zazzeri d’argento, bronzo per Ilaria Bianchi

Prosegue il momento d’oro dell’Italia del nuoto agli Europei in vasca corta in corso a Kazan, in Russia. Dopo le nove medaglie conquistate nelle prime due giornate, anche oggi grandi risultati ed emozioni grazie a Margherita Panziera che conquista una splendida medaglia d’argento nei 200 metri dorso. Argento poi anche per Lorenzo Zazzeri nei 50 metri stile libero, mentre è medaglia di bronzo Ilaria Bianchi nei 200 metri farfalla.