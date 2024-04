Niente Giochi per Giorgio Minisini, il nuoto artistico si schiera: "È un passo indietro per il nostro sport" 

VERSO PARIGI 2024

Il campione del mondo è stato dirottato dalla direttrice tecnica Patrizia Giallombardo sugli Europei, facendo infuriare alcuni dei principali rappresentanti internazionali di questa disciplina

Giorgio Minisini d'oro nel solo libero





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'esclusione di Giorgio Minisini dalla Nazionale di nuoto artistico che prenderà parte alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 continua a far discutere non solo in Italia, ma addirittura coinvolge i campioni dello sport oltreoceano. La scelta della direttrice tecnica Patrizia Giallombardo di presentarsi con il gruppo femminile al gran completo e dirottare il talento capitolino sugli Europei ha lasciato sconcertato il fuoriclasse americano Bill May che sarà in Francia insieme alle colleghe della squadra rosa.

"Sono davvero devastato nel sapere che Giorgio non andrà alle Olimpiadi. È un passo indietro per il nostro sport" ha comunicato il talento a stelle e strisce con un messaggio inviato sui social alla mamma di Minisini, Susanna De Angelis. L'atleta delle Fiamme Oro ha ricevuto l'appoggio anche delle gemelle Anna-Maria, Vasiliki ed Eirini-Marina Alexandri che sui propri canali hanno espresso il rammarico di non vedere l'azzurro ai Giochi.

"Come abbiamo scritto a Giorgio siamo davvero tristi per questa notizia. Giorgio è un atleta straordinario che merita di essere alle Olimpiadi. Eravamo davvero sicuri che sarebbe stato nella squadra olimpica e siamo davvero dispiaciuti per come sono andate le cose... Ma Giorgio è qualcosa di molto più delle Olimpiadi. Lui è la storia, la presenza e il futuro del sincro e ha messo davvero l'anima per far crescere il nuoto artistico - hanno commentato in un post le atlete austriache -. Con coraggio, potenza e parlando apertamente per rendere questo sport migliore. Fin da quando era un ragazzino ha combattuto contro tutto finché c'erano ragazzi in sincronia. Nella nostra carriera sincronizzata abbiamo vissuto situazioni come questa e credeteci, siamo sicuri che giustizia per lui arriverà in un modo o nell'altro. Ora deve essere più forte che mai".

Vedi anche nuoto Mondiali di nuoto artistico, Minisini regala l'argento all'Italia nel solo tecnico Sul sito specializzato Inside Synchro è emerso un editoriale dal titolo "La riluttanza del nuoto artistico ad abbracciare il cambiamento e la partecipazione maschile rischia di diventare rilevante", a firma Christina Marmet, ex syncronette e fondatrice del portale che ha sottolineato come decisione non sia stata favorevole allo sport internazionale.

"Minisini, campione del mondo in carica, pioniere del nuoto artistico in Italia e nel mondo, gareggia a livello élite dal 2015 e per molti è un modello e una fonte di ispirazione. Forse questo caso specifico è stato il sintomo di una mancanza di inclusione piu' radicata di quanto pensassi inizialmente, rivelando una forma di discriminazione in realtà molto più diffusa di quanto possa sembrare", scrive Marmet nell'articolo. "Ovviamente non so cosa succede all'interno di ogni squadra. Non conosco la storia degli infortuni di tutti, ogni procedura di selezione e la maggior parte dei perché e percome, perché il nostro sport manca ancora disperatamente di trasparenza. Ma dall'esterno so che la vista non è buona, che non ci siamo impegnati abbastanza ne' abbiamo aiutato abbastanza gli uomini. È fin troppo facile nascondersi dietro scuse comuni e traballanti: 'Non sono abbastanza bravi' (sono Campioni del Mondo). 'Nuotare e vincere medaglie in solitaria e in duetto misto è diverso che in squadra' (alcuni di loro nuotano nelle routine di squadra fin dall'infanzia). 'È troppo presto per loro"' (sono passati 40 anni). 'Sono un peso a causa dei segni di base" (non sono tutti?). 'Ci sono solo 8 posti quindi è una decisione davvero difficile'. 'Devono nuotare tutte e tre le routine ed e' molto difficile con le nuove regole'. Certo che lo è. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Ma ti sei veramente sforzato di aiutare gli uomini e di risollevarli?"